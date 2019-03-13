الحوار الوطني يستثمر طاقات الشباب بمسابقة حواركم للأفلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

سعيا لاستثمار طاقات الشباب في الإعلام الجديد عبر إنتاج‏ أفلام قصيرة وصور فوتوجرافية تتناول مواضيع الحوار وتعزيز ثقافته في المجتمع السعودي، دشن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس مسابقة حواركم، والتي تضمنت مسارين، صناعة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوجرافي في نسختها الثانية، وذلك بمقره بالرياض، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ويأتي إطلاق المسابقة في إطار اضطلاع المركز بدوره في نشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني عبر برامجه وفعالياته من خلال إشراك شباب الوطن واستثمار مواهبهم في الإعلام الجديد وإعطائهم فرصة المشاركة في التعبير عن قضايا الحوار وأهدافه.

ويسعى المركز من خلال المسابقة إلى تشجيع الشباب والناشطين في مجالات الإعلام الجديد على التفاعل مع مشروع الحوار الوطني، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزز الوحدة الوطنية في المجتمع، إضافة إلى تأصيل الانتماء الوطني في أوساط الشباب الناشطين في شبكات التواصل.

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وأوضح المركز أن مسار الأفلام القصيرة يشتمل على الدرامية أو الوثائقية أو الموشن جرافيك أو الكارتون، فيما يشمل المسار الثاني الذي تم استحداثه للمرة الأولى الصور الفوتوجرافية.

ورصد المركز جوائز للمسابقة في مسار الأفلام القصيرة تبلغ قيمتها 180.000 ريال، بينما تبلغ جوائز مسار الصور الفوتوجرافية 73.000 ريال.

وحدد المركز معايير لدخول المسابقة، منها أن يكون محتوى الأعمال المتقدمة في أحد موضوعات الحوار، التي تعزز الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي، وأولها التلاحم الوطني ويشمل معززات الوحدة الوطنية ومناهضة التطرف، بينما يتناول الثاني تعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030، ويندرج تحت هذا الموضوع إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح، وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، في حين يتناول الموضوع الثالث الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة، فيما يتناول الرابع التعايش (نماذج من الحوار المجتمعي).

شروط المسابقة: