الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

استقبالات

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وما جرى خلاله من بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في المنطقة.

مستجدات الأحداث

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، كما تطرق إلى مشاركات المملكة في أعمال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية برئاسة الإمارات، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة.

الحلول السياسية

وشدد المجلس على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري من مواقف ثابتة تجاه مختلف الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية، وما زالت تؤرق هاجس الأمة العربية، وأملها أن يتحلى الجميع بروح التعاون والمسؤولية حيالها والعمل على إنهائها من خلال دعم الحلول السياسية المنسجمة مع المرجعيات الدولية، وقرارات القمم العربية ذات الصلة وتفعيلها والعمل بما جاء فيها.

التهدئة بين باكستان والهند

واطلع المجلس على نتائج زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء لكل من باكستان والهند بناء على التوجيهات الكريمة للقيادة، للعمل على التهدئة بين البلدين وعودة الأمور إلى طبيعتها وتجنب كل ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في السعودية وبيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني.

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ثانيا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة.

خامسا: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق.

سادسا: تعيين فيصل بن سعود الخميسي، والمهندس محمد بن سياف آل خشيل، والمهندس عاصم بن سعود الجماز، أعضاء في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات.

سابعا: الموافقة على تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة أهلية باسم (جامعة المستقبل).

ثامنا: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ترقيات

المهندس عبدالله بن محمد العنقري - مستشارا للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية - المرتبة 15

المهندس عبدالرحمن بن عبدالله الهدلق - مستشار تخطيط مدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية - المرتبة 15

حمد بن عبدالله أبو حيمد - مستشارا لشؤون القضايا بوزارة الداخلية - المرتبة 14

علي بن عيد الغامدي - وكيل الإمارة المساعد للحقوق بإمارة منطقة الباحة - المرتبة 14

يحيى بن سعيد مصوي - مستشارا أمنيا بوزارة الداخلية - المرتبة 14

عبدالملك بن أحمد آل الشيخ - مدير عام مكتب وزير الدولة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - المرتبة 14