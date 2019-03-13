الفيصل يستقبل طالبين فازا بجوائز عالمية في مجالات علمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في ديوان الإمارة بمكة المكرمة أمس الطالبين عماد العمودي ومعاذ العمودي اللذين حازا على جوائز عالمية في مجالات علمية، يرافقهما مدير عام تعليم المنطقة محمد الحارثي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين نظير الإنجازات التي حققاها، مشيدا بأبناء المملكة الذين أثبتوا تفوق الإنسان السعودي على المستوى الدولي في المحافل العالمية، مؤكدا أهمية أن يكون لأبناء هذا الوطن بصمتهم في كافة المحافل والمناسبات.

من جهته عبر مدير تعليم المنطقة باسمه ونيابة عن المكرمين عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه وتشجيعه للطلاب المتميزين من أبناء المنطقة.

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إلى ذلك استقبل أمير مكة المكرمة السفير الأفغاني المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد ولي نعيمي بمناسبة انتهاء فترة عمله في المنظمة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن المملكة قيادة وحكومة وشعبا حريصة على توفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن امتدادا لرسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جهته قدم نعيمي شكره وتقديره لحكومة المملكة نظير ما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم، مثمنا في ذات الوقت دعم المملكة العربية السعودية لجمهورية أفغانستان وشعبها، مشيدا بالنجاح الذي حققه مؤتمر علماء المسلمين الذي عقد أخيرا في مكة المكرمة وقراراته التي تصب في خدمة الشعب الأفغاني.

وفي لقاء آخر استقبل الأمير خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري، واستمع خلال اللقاء إلى نبذة عن الدارة وأعمالها والدور المنوط بها في خدمة التاريخ وصيانته بشتى مساراته الأدبية والجغرافية والتراثية، كما تسلم عددا من مطبوعات وإصدارات الدارة.