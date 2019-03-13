أمير الباحة يطلع على منجزات مجلس بلدي المندق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود تقريرا عن أنشطة وجهود المجلس البلدي لمحافظة المندق خلال الفترة الماضية.

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واستمع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس المجلس البلدي بمحافظة المندق صالح بن أحمد الزهراني وأعضاء المجلس إلى شرح من رئيس المجلس عما تضمنه التقرير من أنشطة وجهود، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمجلس، والتي تأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ المشروعات المعتمدة بالمحافظة، وعدد من الخدمات البلدية.

وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء على رئيس وأعضاء المجلس بالوقوف على أداء البلديات والخدمات المقدمة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من خدمات، والرفع من مستواها، وإيصال صوت المواطن للمسؤول، لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على العمل بروح الفريق الواحد.

وبين ما يمثله عمل المجالس البلدية من أهمية، والذي يعد عملا تكامليا بينهم وبين الأمانات والبلديات، مشيدا بجهود مجلس بلدي المندق وما تضمنه التقرير من منجزات.