صحة الشرقية تفعل مشروع تحسين الوجبات الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قدمت صحة الشرقية نحو 4 ملايين وجبة غذائية لمستحقيها في 18 مستشفى حكوميا خلال العام الماضي 2018 مطابقة للاشتراطات الصحة والأنظمة الدولية الصحية «الأيزو». وأوضحت أن توزيع الوجبات تمثل في صرف 1.925.748 وجبة للمرضى المنومين بالمستشفيات، ولمرافقي المرضى 432040 وجبة، وللمناوبين والموظفات 1.640545 وجبة و48720 لمرضى حساسية القمح. وأضافت الصحة أن إدارة التغذية بصحة الشرقية تعمل على توفير منتجات مرضى حساسية القمح كبرنامج جديد خلال العام، إضافة إلى إجرائها استطلاعات دورية لقياس نسبة رضا المرضى ومستحقي الوجبات الغذائية عن الوجبات المقدمة لهم، حيث بلغ متوسط رضا المستفيد من الخدمات الغذائية في المستشفيات 95% خلال العام الماضي، كما تؤخذ في الحسبان الملاحظات والرغبات الغذائية.



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