«بارع» يستهدف 7 مناطق لتسويق المنتجات الحرفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية «بارع» التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إطلاق فعالياته السياحية الرامية لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، وذلك في 7 مناطق رئيسة بالمملكة.

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وحدد البرنامج الوطني «بارع»، المناطق التي تستضيف تلك الفعاليات خلال مارس وأبريل 2019، وهي كل من: منطقة تبوك، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الحدود الشمالية إلى جانب محافظتي الطائف والخبر.

كما جرى اعتماد فعاليتين في منطقة تبوك، تتمثلان في إقامة مهرجان التسوق في تبوك، وبازار الحكير، مرورا بمنطقة حائل والتي ستشهد انطلاق مهرجان الصحراء الدولي، وانتهاء بإطلاق مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية، إلى جانب محافظة الطائف التي تشهد إطلاق ملتقى «ألوان جرينتيش» ومهرجان «عروس الطائف»، وذلك خلال مارس الحالي.

وفيما يتعلق بالفعاليات والمهرجانات التي ستقام خلال أبريل المقبل، أوضح القائمون على «بارع»، أن منطقة القصيم ستشهد إطلاق مهرجان كلاسيك القصيم، والمشاركة بجناح خاص تحت مسمى «صنع في القصيم» لتسويق الأعمال والمنتجات الحرفية في المنطقة.