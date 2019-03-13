العقاري يطور خطة استدامة تدفقاته النقدية حتى 2048

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض طور صندوق التنمية العقارية نموذجا للاستدامة المالية والتدفقات النقدية لـ30 عاما (2018-2048)، بهدف ضمان استمرار تقديم الدعم لمستفيدي الصندوق للحصول على المسكن الأول، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان 2020 ورؤية المملكة 2030. وقال المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، على هامش مؤتمر «تمويل الإسكان 2019» في الرياض نهاية الأسبوع الماضي، إن الاستدامة المالية للصندوق العقاري أصبحت ضرورة ملحة لإيجاد آليات وحلول عملية لضمان استمرارية تقديم الدعم للمستفيدين، كما أنها أحد الركائز الاستراتيجية في عملية تحول الصندوق من مؤسسة مقرضة من رأسمالها إلى مؤسسة تمويلية، مضيفا أن الاستدامة المالية حققت تدفقات نقدية لدعم مبادرات الصندوق العقاري. الاستدامة المالية للصندوق: ضمان استمرارية تقديم الدعم لمستفيديه

الطريقة المثلى لتحقيق مستهدفات برنامج 2020 ورؤية 2030

إيجاد آليات تضمن استمرارية تقديم الدعم للمستفيدين

ركيزة استراتيجية في عملية التحول لمؤسسة تمويلية

تنويع الاستثمارات والتدفقات النقدية:

عمليات المرابحة

الصكوك الاستثمارية

صناديق أسواق النقد

الاستثمارات العقارية



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