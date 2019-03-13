استعادة 164 ألف م2 من الأراضي الحكومية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الحالي نحو164 ألف م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 13 موقعا في نطاق أمانة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أعمال إزالة التعديات جاءت تنفيذا للإجراءات واللوائح النظامية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن التعديات والإحداثات تنوعت بين الأحواش المبنية بالبلوك وإنشاء غرف عشوائية وأسلاك شائكة وسواتر ترابية.
وأكد أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وعمل الرفع المساحي للمواقع المزالة.
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