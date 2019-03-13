كوبا تتهم أمريكا بقطع الكهرباء عن فنزويلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هافانا

اتهمت الحكومة الكوبية أمس الولايات المتحدة بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء المستمر منذ أيام في فنزويلا، وقالت إن واشنطن ترتكب عملا تخريبيا وإرهابيا، وقالت هافانا في بيان «إن كوبا تدين بشدة تخريب إمدادات الكهرباء في فنزويلا، والذي يشكل عملا إرهابيا يهدف إلى الإضرار بشعب مسالم».

وترك انقطاع الكهرباء واسع النطاق كل فنزويلا تقريبا بدون كهرباء، وما زالت مناطق واسعة من البلاد تعيش في ظلام دامس، وعادت الكهرباء إلى مناطق في كاراكاس لكن العاصمة تعرضت لانقطاع كامل للكهرباء أمس.

وأنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالمسؤولية على هجمات الكترونية من جانب أمريكا، لكن المعارضة أرجعتها لضعف صيانة المنشآت.