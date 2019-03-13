أكاديمية «مسك» تؤهل 2000 شاب وشابة في برامج المهارات التقنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

في الوقت الذي أتمت فيه أكاديمية مسك بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» تأهيل 2000 شاب وشابة في مجالات تحليل البيانات، وتصميم واجهات الويب والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، بدأت في تأهيل 2000 آخرين في إطار برامج المهارات التقنية بالتعاون مع شركة يوداسيتي العالمية.

وتستهدف هذه البرامج تأهيل 6 آلاف متدرب ومتدربة مع نهاية العام الحالي 2019، إذ بدأت أكاديمية مسك مطلع هذا الأسبوع الدورة الثانية من برامج المهارات التقنية، التي تتضمن 2000 متدرب ومتدربة في عدد من مدن المملكة هي الرياض، جدة، الخبر، إضافة إلى أكثر من 30 مدينة أخرى تتم عملية تدريب الملتحقين منها عن بعد، حيث من المنتظر أن تشكل هذه الدورات خطوة استباقية لتطوير المهارات التقنية لرواد تقنية المعلومات في المملكة.

Advertisements

وتأتي البرامج في إطار الشراكة التي أبرمتها أكاديمية مسك مع شركة يوداسيتي، والهادفة إلى تطوير المهارات التقنية لدى الشباب، بما يتناسب مع التطورات الحديثة في صناعة تقنية المعلومات من جانب، وما يحتاجه قطاع التقنية في سوق العمل من جانب آخر، مما سيكون له أثر فعال على شباب الوطن أجمع.

ويتزامن مع انعقاد البرامج التدريبية إقامة مجموعة من الأنشطة وفعاليات التوظيف، التي تعكس منهجية أكاديمية مسك في تقديم منظومة تعليمية متكاملة، تبدأ بالتدريب وتنتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة نظرائهم على الصعيد الدولي.

وتحرص أكاديمية مسك على إخضاع المتدربين لدورات مكثفة في التخصصات التقنية، ما يضمن دخولهم سوق العمل، باعتبار أن أحد أهم أهدافها تمكين الشباب السعودي - من الجنسين - وتأهيلهم بما يكفل تسريع المسار الوظيفي.