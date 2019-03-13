البعثة الأممية: الملتقى الليبي في موعده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما انتشر في الآونة الأخيرة من أخبار حول الملتقى الوطني، الذي تعتزم البعثة عقده قريبا، بما فيها المكان والزمان، وغيرهما من التفاصيل، مشيرة إلى أنه عادة ما تكون هذه الأخبار نقلا عن مصدر مسؤول في البعثة أو من مصادر مقربة من البعثة.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية أمس «إن البعثة تحث المواطنين الليبيين على عدم الأخذ بمثل هذه الأخبار، التي تهدف عن قصد أو غير قصد، إلى التشويش على الجهود الحثيثة الهادفة إلى جمع شمل الليبيين حول رأي واحد، لإنهاء الانسداد السياسي والمضي قدما نحو بناء الدولة الفاعلة».