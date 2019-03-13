85 دولة في مؤتمر دعم سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس ويستمر على مدار 3 أيام، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في جمع مليارات الدولارات لمساعدة سوريا وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء ثماني سنوات من الصراع المسلح في البلاد.

والمؤتمر الذي تشارك الأمم المتحدة في تنظيمه يعد السابع من نوعه ويضم وفودا من 85 دولة، حيث ما زال المستقبل غامضا بالنسبة لحوالي 5.6 ملايين سوري لاجئين في الخارج، في حين يصل إجمالي السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية إلى أكثر من 11.7 مليون شخص.