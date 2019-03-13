السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمانة المحافظة والإدارة العامة للدفاع المدني بجدة بالرقابة بشكل مستمر على المباني السكنية والتزام المقاولين بمعايير ومواصفات الجودة والسلامة. كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة والسلامة في جميع المباني التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وكود البناء السعودي، والتأكد من جودة الخرسانة ومواد البناء المستخدمة، وأن تشرف المكاتب الهندسية عند تنفيذ البناء.



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كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة والدفاع المدني يراقبان التزام المقاولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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