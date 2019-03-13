الجمعة.. أبناء وبنات 19 منطقة في المملكة يمشون 30 دقيقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

في خطوة تهدف لزيادة الوعي العام تجاه المشي، إضافة لتعزيز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، تنطلق بعد غد أكبر حملة للمشي على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، تحت شعار «امش 30» وتستمر لمدة شهر بتنظيم من وزارة الصحة وبمشاركة وزيرها الدكتور توفيق الربيعة وجهات أخرى.

وبحسب معلومات لـ «مكة»، فإن الحملة ستكون على مستوى 19 منطقة ومحافظة على مستوى المملكة تشمل (الحدود الشمالية، القريات، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، حفر الباطن، الأحساء، الشرقية، الطائف، مكة المكرمة، جدة، القنفذة، جازان، نجران، عسير، بيشة).

وأوضحت الصحة أن انطلاق الفعالية سيبدأ من داخل ميدان جامعة الأميرة نورة بالرياض بعد صلاة العصر، كما ستنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، وتستمر لمدة شهر، مشيرة إلى أن المشي يساعد في تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

حملة امش 30:

تبدأ الجمعة

15 مارس

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تستمر شهرا

مواقع حملة »امش 30« بالغربية:

مكة المكرمة:

ممشى الشرائع

جدة:

ممشى واجهة جدة البحرية

المدينة المنورة:

ممشى الهجرة العام