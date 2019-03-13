5 آلاف طلب لجوء إيراني رفضتها ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

رفضت السلطات الألمانية الكثير من طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين إيرانيين عام 2018، وذكرت صحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية الصادرة أمس، استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» أن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بتت العام الماضي في 11,430 طلب لجوء مقدما من إيرانيين، ولم تمنح اللجوء سوى لـ 2,619 فردا منهم.

ورفضت الهيئة أكثر من 5 آلاف طلب لجوء مقدم من إيرانيين، وأوقفت إجراءات لجوء لنحو 4 آلاف آخرين بسبب مغادرة أصحاب الطلبات البلاد أو سحبهم للطلب.