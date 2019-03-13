السجن مدى الحياة لفرنسي هجم على متحف بلجيكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بروكسل ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أمس أن فرنسيا أدين بتهمة إطلاق النار على المتحف اليهودي في بروكسل 2014 حكم عليه بالسجن مدى الحياة. Advertisements وأدين مهدي نيموش بقتل أربعة أشخاص بالرصاص في مايو 2014 ، وهما زوجان إسرائيليان وفرنسية متطوعة بالمتحف وموظف بلجيكي توفي متأثرا بجراحه بعد ذلك بأيام. كما أدانت المحكمة مواطنا فرنسيا، بتهمة تقديم العون والتواطؤ، وأفادت «بلجا» بأنه تلقى حكما بالسجن 15 عاما.



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