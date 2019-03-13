فيروس الإنفلونزا أي يصيب الثدييات بسبب أكل الطيور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الحيوانات التي تعتمد في غذائها على الطيور هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإنفلونزا أي في الحيوانات الثديية

وبفحص 111 عينة من الحيوانات الثديية ودراسة نوع الغذاء اكتشف العلماء أن الحيوانات التي تعتمد في غذائها على الطيور أكثر عرض للإصابة، وبعكس الحيوانات التي تتعمد على الأعشاب، حيث أظهرت انخفاضا في مستوى الفيروس أو انعدام الإصابة به. وأجريت الدراسة في ناميبيا، نظرا لتنوع فصائل الثدييات والطيور وانتشار الفيروس في تلك المناطق.