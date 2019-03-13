براءة اختراع لسماعة تعمل بتقنية الواقع الافتراضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة حصلت شركة هارمان على براءة اختراع لسماعة تعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد. وبحسب موقع Theverge تعود ملكية هارمان لشركة سامسونج بعد صفقة شراء حصلت قبل سنتين. وتعتمد التقنية على استخدام الروبوتات لتمكين المستمع من الاستماع والإحساس بالأصوات المحيطة بدقة عالية باستخدام تقنية (Variety) الواقع الافتراضي. ويعد النظام الصوتي لهذه التقنية فريدا من نوعه ومتميزا مقارنة مع السماعات الأخرى التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي، حيث إنها تملك نظام أصوات خاصا بها، ويعتبر البعض أن هذه التقنية مزعجة وصاخبة ومبالغ فيها. وذكر خبراء التقنية أن المنتج لا يستهدف فقط المهتمين بأجهزة الواقع الافتراضي التي تصنع من قبل شركة سامسونج، بل تشمل أي مهتم بالتقنية ويرغب في خوض تجربة فريدة من نوعها.



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