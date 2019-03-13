وفاة امرأتين في حريق منزل بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقيت امرأتان حتفهما إثر اندلاع حريق في أحد المنازل بولاية بادن- فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.

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وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد سبب وقوع الحريق في ساعة مبكرة من صباح أمس بمدينة آلن.

وعندما وصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحريق وجدت إحدى الغرف محترقة بالكامل. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة، إلا أنهم انتشلوا المرأتين بعدما فارقتا الحياة.

وتسبب الحريق في أضرار بالغة بالمنزل، ولم يعد قابلا للسكنى.