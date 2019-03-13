«عاجل» تنشر تفاصيل وفاة طفلة «منسية» في باص مدرسي بالقنفذة

أكد المتحدث الرسمي للشؤن الصحية في محافظه القنفذة، إبراهيم المتحمي، لـ«عاجل» أن «الطفلة المتوفية في الباص التابع لإحدى المدارس الخاصة في المحافظة وصلت إلى المستشفى متوفية...».
وقال إن «الجهات الأمنية والتعليم لديهما التفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة، لا سيما سبب الوفاة...»، وأن «دورنا يتمثل فقط في استقبال الحالة، لكنها كانت متوفية عند وصولها إلى المستشفى...».
وعلمت «عاجل» من مصادرها أن «الطفلة تدرس في مدارس رياض الأطفال بمحافظة القنفذة، وكانت نائمة، ومن ثم لم يرها أحد عند وصولها إلى المدرسة صباحًا، كما لم ينتبه السائق إلى وجودها في آخر الباص، ولم تنتبه المعلمات إلى غيابها أو عدم وجودها بالمدرسة، وتبليغ أسرتها بالغياب...».
وأوضحت المصادر أنه «تم إقفال الباص، وعند خروج الطلاب وركوبهم فيه، شاهدوها نائمة في المقعد الأخير...»، وقد باشر الهلال الأحمر والجهات الأمنية وتعليم محافظة القنفذة للحادثة، ولا تزال الإجراءات والتحقيقات مستمرة حتى الآن.
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