، جريمة بشعة بالصور.. لماذا قتل أب أردني طفله في تايلاند؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه الإعدام.. جثة الابن وُجدت على الشاطئ مقيدة بعربة أطفال

ألقت السلطات التايلاندية، يوم الثلاثاء، القبض على أب أردني يُدعى (و.ز) بتهمة قتل طفله في منطقة باتايا الأسبوع الماضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وحسب صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية؛ فقد عثرت السلطات على جثة الطفل (عامين) ملقاة على شواطئ باتايا، وكانت عربة أطفال مقيدة إلى قدمه.

وضبطت الشرطة المتهم (52 عامًا) أثناء محاولته السفر عائدًا للأردن؛ حيث اعترف خلال التحقيقات بقيامه بقتل الطفل بسبب خلافات متكررة مع زوجته حول رعاية الطفل.

وأشار إلى أنه أخذ الطفل لمنطقة الشاطئ؛ حيث قام بتقييد قدميه وربطهما بعربته وألقاه في البحر، ومن ثم عاد للفندق ولم يبلغ زوجته بما فعل؛ مما دعا الزوجة إلى البحث عن الطفل المفقود دون جدوى.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن الصحيفة التايلاندية أن المتهم يواجه حكمًا يمكن أن يصل إلى الإعدام في حال ثبوت التهم الموجهة إليه بقتل طفله.