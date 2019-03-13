- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
محمد بن مسعود - الدمام - أقام مكتب التعليم بالسويدي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورشة عمل بعنوان "قوة التطوع"؛ بهدف تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب في مدارس التعليم العام.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، أن الورشة تَضَمّنت ثلاثة محاور؛ هي: "الحوار والتطوع" للمرحلة الابتدائية، و"شبابنا ورؤية 2030" للمرحلة المتوسطة، و"حاجتنا إلى التطوع المؤسسي" للمرحلة الثانوية؛ منوهًا بأنه خصص لكل محور منسق.
وأشار الدكتور أبو عباة إلى أنه شارك في "قوة التطوع" 18 رائدًا كشفيًّا من رواد النشاط في مكتب التعليم في السويدي، واستضافت الورشة ثانوية آفاق السويدي الأهلية؛ حيث صاحبها توزيع كتاب حول أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تعزيز الانتماء الوطني.
من جانبه، قال مشرف النشاط الطلابي ومنسق التطوع في مكتب السويدي حمد بن محمد الحميزي: إن استضافة المكتب وإقامته مثل هذه الفعاليات؛ يأتي بالتزامن مع ما تشهده الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض من خطى سريعة وبرامج وثابة في سبيل تطوير فعالياتها، وتسخير إمكانياتها في تأهيل الطلاب والطالبات في جميع المجالات، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والتقدم والازدهار.
حضر الورشة المشرف العام على مجمع "آفاق السويدي" الأهلية" الدكتور إبراهيم التركي، والمساعد للشؤون المدرسية في المكتب منصور العنقري.
"قوة التطوع".. ورشة عمل بـ"تعليم السويدي" لتعزيز الانتماء لدى الطلاب
أقام مكتب التعليم بالسويدي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورشة عمل بعنوان "قوة التطوع"؛ بهدف تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب في مدارس التعليم العام.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، أن الورشة تَضَمّنت ثلاثة محاور؛ هي: "الحوار والتطوع" للمرحلة الابتدائية، و"شبابنا ورؤية 2030" للمرحلة المتوسطة، و"حاجتنا إلى التطوع المؤسسي" للمرحلة الثانوية؛ منوهًا بأنه خصص لكل محور منسق.
وأشار الدكتور أبو عباة إلى أنه شارك في "قوة التطوع" 18 رائدًا كشفيًّا من رواد النشاط في مكتب التعليم في السويدي، واستضافت الورشة ثانوية آفاق السويدي الأهلية؛ حيث صاحبها توزيع كتاب حول أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تعزيز الانتماء الوطني.
من جانبه، قال مشرف النشاط الطلابي ومنسق التطوع في مكتب السويدي حمد بن محمد الحميزي: إن استضافة المكتب وإقامته مثل هذه الفعاليات؛ يأتي بالتزامن مع ما تشهده الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض من خطى سريعة وبرامج وثابة في سبيل تطوير فعالياتها، وتسخير إمكانياتها في تأهيل الطلاب والطالبات في جميع المجالات، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والتقدم والازدهار.
حضر الورشة المشرف العام على مجمع "آفاق السويدي" الأهلية" الدكتور إبراهيم التركي، والمساعد للشؤون المدرسية في المكتب منصور العنقري.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
11:32 AM
أقام مكتب التعليم بالسويدي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورشة عمل بعنوان "قوة التطوع"؛ بهدف تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب في مدارس التعليم العام.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، أن الورشة تَضَمّنت ثلاثة محاور؛ هي: "الحوار والتطوع" للمرحلة الابتدائية، و"شبابنا ورؤية 2030" للمرحلة المتوسطة، و"حاجتنا إلى التطوع المؤسسي" للمرحلة الثانوية؛ منوهًا بأنه خصص لكل محور منسق.
وأشار الدكتور أبو عباة إلى أنه شارك في "قوة التطوع" 18 رائدًا كشفيًّا من رواد النشاط في مكتب التعليم في السويدي، واستضافت الورشة ثانوية آفاق السويدي الأهلية؛ حيث صاحبها توزيع كتاب حول أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تعزيز الانتماء الوطني.
من جانبه، قال مشرف النشاط الطلابي ومنسق التطوع في مكتب السويدي حمد بن محمد الحميزي: إن استضافة المكتب وإقامته مثل هذه الفعاليات؛ يأتي بالتزامن مع ما تشهده الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض من خطى سريعة وبرامج وثابة في سبيل تطوير فعالياتها، وتسخير إمكانياتها في تأهيل الطلاب والطالبات في جميع المجالات، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والتقدم والازدهار.
حضر الورشة المشرف العام على مجمع "آفاق السويدي" الأهلية" الدكتور إبراهيم التركي، والمساعد للشؤون المدرسية في المكتب منصور العنقري.
، "قوة التطوع".. ورشة عمل بـ"تعليم السويدي" لتعزيز الانتماء لدى الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "قوة التطوع".. ورشة عمل بـ"تعليم السويدي" لتعزيز الانتماء لدى الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.