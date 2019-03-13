، "الخليج 365" تعرض "أرقامًا مذهلة" عن أكبر معرض سياحي في العالم.. "عاصمة الماكينات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُعد أكبر معرض للسياحة في العالم نظرًا للأرقام الهائلة وغير المكررة التي يحملها معرض برلين 2019 بالعاصمة الألمانية والتي يطلق عليها في أوروبا عاصمة الماكينات الشرسة.. "الخليج 365" عاصرت المعرض وحصلت على أرقام جديدة لا يعرفها الكثيرون، ومنها: أطنان الطعام، والضيافة، والمساحات، والعمال، والموظفون، وعدد الوزراء.

- شارك في المعرض 10.000 شركة سياحة وخدمات سياحية وبرامج وتقنية وهيئة.

- شارك 181 دولة وتبقى (17) دولة لم تشارك في المعرض.

- ألمانيا أكبر سوق سياحي مصدّر في العالم إذ يسافر 80 مليون مسافر من ألمانيا إلى العالم بنسبة 8% من سياح العالم، وبذلك تجمع ألمانيا عدد سياح (34 دولة في العالم) والألمان أنفقوا 95.6 مليار يورو

- أكبر عدد من الألمان استقبلتهم تركيا بواقع 6 ملايين ألماني في عام 2018

- زار معرض برلين هذا العام 160 ألف زائر في أربعة أيام

- الزائرون المتخصصون 113 ألفًا و500 زائر

- مساحة المعرض للعارضين 160 ألف متر مربع

- مساحة المعرض للخدمات اللوجستية 210 آلاف متر مربع

- 110 أطنان من الشيكولاته قدمت لزوار المعرض

- 209 أطنان ماء قدمت لزوار المعرض

- 210 آلاف زهرة وأغلبها من التيوليب قُدمت لزاور المعرض

- 1.5 مليون ملصق ومنتجات ورقية وزعت بالمعرض

- 300 ألف ساعة بث مباشر في جميع أنحاء المعرض على مدار أيام المعرض

- 4 آلاف صحفي وإعلامي غطوا أحداث المعرض

- كأكبر جناح مشارك غير ألمانيا جاءت الولايات المتحدة وتركيا

- خلا المعرض من أي حادثة سرقة أو تعدٍّ

- أصغر الأجنحة المشاركة كان من نصيب دولة بابوا بالمحيط الهادي

- خدم المعرض 154 عربة طعام متنوعة

- 60 ألف كأس شاي يوميًّا استهلاك رواد المعرض

- 687 ندوة وورشة عمل رئيسية ومتخصصة في المعرض

- سلطنة عمان هي ضيف شرف المعرض في النسخة 2020

- بدء المعرض النسخة الأولى بشكل رسمي وعالمي في عام 1989

- 16 ألف صفقة عقدها المعرض وأغلبها بمجال التقنية

- 20 ألف طن من الغاز ووسائل التدفئة في المعرض

- 7000 عامل وموظف يعملون في المعرض بين عمالة موسمية ودائمة

- أرباح متوقعة تفوق 6 مليارات يورو لألمانيا