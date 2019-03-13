- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - يُعد أكبر معرض للسياحة في العالم نظرًا للأرقام الهائلة وغير المكررة التي يحملها معرض برلين 2019 بالعاصمة الألمانية والتي يطلق عليها في أوروبا عاصمة الماكينات الشرسة.. "الخليج 365" عاصرت المعرض وحصلت على أرقام جديدة لا يعرفها الكثيرون، ومنها: أطنان الطعام، والضيافة، والمساحات، والعمال، والموظفون، وعدد الوزراء.
- شارك في المعرض 10.000 شركة سياحة وخدمات سياحية وبرامج وتقنية وهيئة.
- شارك 181 دولة وتبقى (17) دولة لم تشارك في المعرض.
- ألمانيا أكبر سوق سياحي مصدّر في العالم إذ يسافر 80 مليون مسافر من ألمانيا إلى العالم بنسبة 8% من سياح العالم، وبذلك تجمع ألمانيا عدد سياح (34 دولة في العالم) والألمان أنفقوا 95.6 مليار يورو
- أكبر عدد من الألمان استقبلتهم تركيا بواقع 6 ملايين ألماني في عام 2018
- زار معرض برلين هذا العام 160 ألف زائر في أربعة أيام
- الزائرون المتخصصون 113 ألفًا و500 زائر
- مساحة المعرض للعارضين 160 ألف متر مربع
- مساحة المعرض للخدمات اللوجستية 210 آلاف متر مربع
- 110 أطنان من الشيكولاته قدمت لزوار المعرض
- 209 أطنان ماء قدمت لزوار المعرض
- 210 آلاف زهرة وأغلبها من التيوليب قُدمت لزاور المعرض
- 1.5 مليون ملصق ومنتجات ورقية وزعت بالمعرض
- 300 ألف ساعة بث مباشر في جميع أنحاء المعرض على مدار أيام المعرض
- 4 آلاف صحفي وإعلامي غطوا أحداث المعرض
- كأكبر جناح مشارك غير ألمانيا جاءت الولايات المتحدة وتركيا
- خلا المعرض من أي حادثة سرقة أو تعدٍّ
- أصغر الأجنحة المشاركة كان من نصيب دولة بابوا بالمحيط الهادي
- خدم المعرض 154 عربة طعام متنوعة
- 60 ألف كأس شاي يوميًّا استهلاك رواد المعرض
- 687 ندوة وورشة عمل رئيسية ومتخصصة في المعرض
- سلطنة عمان هي ضيف شرف المعرض في النسخة 2020
- بدء المعرض النسخة الأولى بشكل رسمي وعالمي في عام 1989
- 16 ألف صفقة عقدها المعرض وأغلبها بمجال التقنية
- 20 ألف طن من الغاز ووسائل التدفئة في المعرض
- 7000 عامل وموظف يعملون في المعرض بين عمالة موسمية ودائمة
- أرباح متوقعة تفوق 6 مليارات يورو لألمانيا
"الخليج 365" تعرض "أرقامًا مذهلة" عن أكبر معرض سياحي في العالم.. "عاصمة الماكينات"خالد خليل الخليج 365 2019-03-13
يُعد أكبر معرض للسياحة في العالم نظرًا للأرقام الهائلة وغير المكررة التي يحملها معرض برلين 2019 بالعاصمة الألمانية والتي يطلق عليها في أوروبا عاصمة الماكينات الشرسة.. "الخليج 365" عاصرت المعرض وحصلت على أرقام جديدة لا يعرفها الكثيرون، ومنها: أطنان الطعام، والضيافة، والمساحات، والعمال، والموظفون، وعدد الوزراء.
- شارك في المعرض 10.000 شركة سياحة وخدمات سياحية وبرامج وتقنية وهيئة.
- شارك 181 دولة وتبقى (17) دولة لم تشارك في المعرض.
- ألمانيا أكبر سوق سياحي مصدّر في العالم إذ يسافر 80 مليون مسافر من ألمانيا إلى العالم بنسبة 8% من سياح العالم، وبذلك تجمع ألمانيا عدد سياح (34 دولة في العالم) والألمان أنفقوا 95.6 مليار يورو
- أكبر عدد من الألمان استقبلتهم تركيا بواقع 6 ملايين ألماني في عام 2018
- زار معرض برلين هذا العام 160 ألف زائر في أربعة أيام
- الزائرون المتخصصون 113 ألفًا و500 زائر
- مساحة المعرض للعارضين 160 ألف متر مربع
- مساحة المعرض للخدمات اللوجستية 210 آلاف متر مربع
- 110 أطنان من الشيكولاته قدمت لزوار المعرض
- 209 أطنان ماء قدمت لزوار المعرض
- 210 آلاف زهرة وأغلبها من التيوليب قُدمت لزاور المعرض
- 1.5 مليون ملصق ومنتجات ورقية وزعت بالمعرض
- 300 ألف ساعة بث مباشر في جميع أنحاء المعرض على مدار أيام المعرض
- 4 آلاف صحفي وإعلامي غطوا أحداث المعرض
- كأكبر جناح مشارك غير ألمانيا جاءت الولايات المتحدة وتركيا
- خلا المعرض من أي حادثة سرقة أو تعدٍّ
- أصغر الأجنحة المشاركة كان من نصيب دولة بابوا بالمحيط الهادي
- خدم المعرض 154 عربة طعام متنوعة
- 60 ألف كأس شاي يوميًّا استهلاك رواد المعرض
- 687 ندوة وورشة عمل رئيسية ومتخصصة في المعرض
- سلطنة عمان هي ضيف شرف المعرض في النسخة 2020
- بدء المعرض النسخة الأولى بشكل رسمي وعالمي في عام 1989
- 16 ألف صفقة عقدها المعرض وأغلبها بمجال التقنية
- 20 ألف طن من الغاز ووسائل التدفئة في المعرض
- 7000 عامل وموظف يعملون في المعرض بين عمالة موسمية ودائمة
- أرباح متوقعة تفوق 6 مليارات يورو لألمانيا
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
11:14 AM
يُعد أكبر معرض للسياحة في العالم نظرًا للأرقام الهائلة وغير المكررة التي يحملها معرض برلين 2019 بالعاصمة الألمانية والتي يطلق عليها في أوروبا عاصمة الماكينات الشرسة.. "الخليج 365" عاصرت المعرض وحصلت على أرقام جديدة لا يعرفها الكثيرون، ومنها: أطنان الطعام، والضيافة، والمساحات، والعمال، والموظفون، وعدد الوزراء.
- شارك في المعرض 10.000 شركة سياحة وخدمات سياحية وبرامج وتقنية وهيئة.
- شارك 181 دولة وتبقى (17) دولة لم تشارك في المعرض.
- ألمانيا أكبر سوق سياحي مصدّر في العالم إذ يسافر 80 مليون مسافر من ألمانيا إلى العالم بنسبة 8% من سياح العالم، وبذلك تجمع ألمانيا عدد سياح (34 دولة في العالم) والألمان أنفقوا 95.6 مليار يورو
- أكبر عدد من الألمان استقبلتهم تركيا بواقع 6 ملايين ألماني في عام 2018
- زار معرض برلين هذا العام 160 ألف زائر في أربعة أيام
- الزائرون المتخصصون 113 ألفًا و500 زائر
- مساحة المعرض للعارضين 160 ألف متر مربع
- مساحة المعرض للخدمات اللوجستية 210 آلاف متر مربع
- 110 أطنان من الشيكولاته قدمت لزوار المعرض
- 209 أطنان ماء قدمت لزوار المعرض
- 210 آلاف زهرة وأغلبها من التيوليب قُدمت لزاور المعرض
- 1.5 مليون ملصق ومنتجات ورقية وزعت بالمعرض
- 300 ألف ساعة بث مباشر في جميع أنحاء المعرض على مدار أيام المعرض
- 4 آلاف صحفي وإعلامي غطوا أحداث المعرض
- كأكبر جناح مشارك غير ألمانيا جاءت الولايات المتحدة وتركيا
- خلا المعرض من أي حادثة سرقة أو تعدٍّ
- أصغر الأجنحة المشاركة كان من نصيب دولة بابوا بالمحيط الهادي
- خدم المعرض 154 عربة طعام متنوعة
- 60 ألف كأس شاي يوميًّا استهلاك رواد المعرض
- 687 ندوة وورشة عمل رئيسية ومتخصصة في المعرض
- سلطنة عمان هي ضيف شرف المعرض في النسخة 2020
- بدء المعرض النسخة الأولى بشكل رسمي وعالمي في عام 1989
- 16 ألف صفقة عقدها المعرض وأغلبها بمجال التقنية
- 20 ألف طن من الغاز ووسائل التدفئة في المعرض
- 7000 عامل وموظف يعملون في المعرض بين عمالة موسمية ودائمة
- أرباح متوقعة تفوق 6 مليارات يورو لألمانيا
، "الخليج 365" تعرض "أرقامًا مذهلة" عن أكبر معرض سياحي في العالم.. "عاصمة الماكينات" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" تعرض "أرقامًا مذهلة" عن أكبر معرض سياحي في العالم.. "عاصمة الماكينات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.