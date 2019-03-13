، "مدارس الأفلاج" تنفّذ 400 خطة إخلاء وهمي خلال العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت مدارس الأفلاج هذا العام، أكثر من 400 خطة إخلاء وهمي؛ وذلك لتدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس على حسن التصرف في المواقف الطارئة، والتعرف على آلية الإخلاء ومخارج وسلم الطوارئ بالمدارس.

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة قد شارك اليوم الأربعاء مدرسة ثانوية ليلى، خطة إخلاء وهمي نفّذت في وقت قياسي بطريقة صحيحة، وتم خلالها إخراج الطلاب من أبواب الطوارئ وصولًا لنقطة التجمع وفق تعليمات خطة الإخلاء.

من جهته، ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الأفلاج مطلق الرشود أن مدارس المحافظة "بنين- بنات" نفّذت خلال هذا العام أكثر من 400 خطة إخلاء وهمي.

وأضاف الرشود: تأتي خطط الإخلاء التي نفّذتها المدارس بإشراف منسقي الأمن والسلامة ومتابعة من إدارة الأمن والسلامة، كما شارك الدفاع المدني في البعض منها؛ وذلك لتأكد جاهزية المدارس ومخارج الطوارئ وتدريب منسوبي وطلاب المدارس على حسن التصرف في المواقف الطارئة، بشكل منظم وآمن.