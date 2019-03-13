، "مدني الباحة" يتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" .. أمطار والحذر مطلوب ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
وأفاد التنبيه المتقدم بأن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ المواطنين والمقيمين، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب في أثناء جريانها، وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
"مدني الباحة" يتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" .. أمطار والحذر مطلوبوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-13
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
وأفاد التنبيه المتقدم بأن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ المواطنين والمقيمين، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب في أثناء جريانها، وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
10:20 AM
رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
وأفاد التنبيه المتقدم بأن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ المواطنين والمقيمين، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب في أثناء جريانها، وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
، "مدني الباحة" يتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" .. أمطار والحذر مطلوب ،
المصدر : الخليج 365
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