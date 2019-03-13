، للسنة العاشرة.. فيينا أفضل مدينة للعيش في العالم ،

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للسنة العاشرة على التوالي، تَصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن التي تصلح للعيش فيها؛ فيما احتلت مدينة عربية المركز الأخير، لتكون الأسوأ في قائمة تضم 231 مدينة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
والمدينة المعروفة للسائحين بماضيها الإمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة، وتحمل لقب "فيينا الحمراء"؛ لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. كما تشتهر أيضًا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.
وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني؛ مثل: (المساحة المتوسطة، والأمان، وانتشار المساحات الخضراء)؛ لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتُعد مركزًا ماليًّا مهمًّا.
واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكفور المركز الثالث.
ولم تتغير المراكز الخمس الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت يوم الأربعاء، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.
كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير؛ إذ حلت بغداد في المركز الأخير تلتها بانجي في جمهورية إفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء.
للسنة العاشرة.. فيينا أفضل مدينة للعيش في العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13
للسنة العاشرة على التوالي، تَصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن التي تصلح للعيش فيها؛ فيما احتلت مدينة عربية المركز الأخير، لتكون الأسوأ في قائمة تضم 231 مدينة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
والمدينة المعروفة للسائحين بماضيها الإمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة، وتحمل لقب "فيينا الحمراء"؛ لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. كما تشتهر أيضًا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.
وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني؛ مثل: (المساحة المتوسطة، والأمان، وانتشار المساحات الخضراء)؛ لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتُعد مركزًا ماليًّا مهمًّا.
واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكفور المركز الثالث.
ولم تتغير المراكز الخمس الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت يوم الأربعاء، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.
كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير؛ إذ حلت بغداد في المركز الأخير تلتها بانجي في جمهورية إفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
10:41 AM
مدينة عربية هي الأسوأ في قائمة الـ231
للسنة العاشرة على التوالي، تَصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن التي تصلح للعيش فيها؛ فيما احتلت مدينة عربية المركز الأخير، لتكون الأسوأ في قائمة تضم 231 مدينة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
والمدينة المعروفة للسائحين بماضيها الإمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة، وتحمل لقب "فيينا الحمراء"؛ لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. كما تشتهر أيضًا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.
وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني؛ مثل: (المساحة المتوسطة، والأمان، وانتشار المساحات الخضراء)؛ لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتُعد مركزًا ماليًّا مهمًّا.
واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكفور المركز الثالث.
ولم تتغير المراكز الخمس الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت يوم الأربعاء، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.
كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير؛ إذ حلت بغداد في المركز الأخير تلتها بانجي في جمهورية إفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء.
، للسنة العاشرة.. فيينا أفضل مدينة للعيش في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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