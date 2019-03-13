- 1/2
- 2/2
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض والقصيم وحائل، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
في التفاصيل، ذكرت "الأرصاد"، أن الحالة تشمل في منطقة الرياض: عفيف والدوادمي وما جاورهما، وتبدأ في الرابعة عصراً وتستمر 12 ساعة، وفي القصيم تشمل: البكيرية "بريدة وعنيزة والرس" والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الثانية عشرة ظهر اليوم حتى الرابعة فجر غد الخميس، فيما تشمل في حائل: بقعاء والحائط والأجزاء المجاورة لها وتبدأ في الرابعة عصر اليوم حتى الواحدة صباحاً.
بينها الرياض .. 3 مناطق على موعد مع "أربعاء ماطر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض والقصيم وحائل، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
في التفاصيل، ذكرت "الأرصاد"، أن الحالة تشمل في منطقة الرياض: عفيف والدوادمي وما جاورهما، وتبدأ في الرابعة عصراً وتستمر 12 ساعة، وفي القصيم تشمل: البكيرية "بريدة وعنيزة والرس" والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الثانية عشرة ظهر اليوم حتى الرابعة فجر غد الخميس، فيما تشمل في حائل: بقعاء والحائط والأجزاء المجاورة لها وتبدأ في الرابعة عصر اليوم حتى الواحدة صباحاً.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
10:00 AM
التنبيه متقدم .. رعدية وتصحبها زخات برد ورياح وسيول
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض والقصيم وحائل، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
في التفاصيل، ذكرت "الأرصاد"، أن الحالة تشمل في منطقة الرياض: عفيف والدوادمي وما جاورهما، وتبدأ في الرابعة عصراً وتستمر 12 ساعة، وفي القصيم تشمل: البكيرية "بريدة وعنيزة والرس" والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الثانية عشرة ظهر اليوم حتى الرابعة فجر غد الخميس، فيما تشمل في حائل: بقعاء والحائط والأجزاء المجاورة لها وتبدأ في الرابعة عصر اليوم حتى الواحدة صباحاً.
، بينها الرياض .. 3 مناطق على موعد مع "أربعاء ماطر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بينها الرياض .. 3 مناطق على موعد مع "أربعاء ماطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.