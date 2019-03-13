، بينها الرياض .. 3 مناطق على موعد مع "أربعاء ماطر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - التنبيه متقدم .. رعدية وتصحبها زخات برد ورياح وسيول

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض والقصيم وحائل، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

في التفاصيل، ذكرت "الأرصاد"، أن الحالة تشمل في منطقة الرياض: عفيف والدوادمي وما جاورهما، وتبدأ في الرابعة عصراً وتستمر 12 ساعة، وفي القصيم تشمل: البكيرية "بريدة وعنيزة والرس" والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الثانية عشرة ظهر اليوم حتى الرابعة فجر غد الخميس، فيما تشمل في حائل: بقعاء والحائط والأجزاء المجاورة لها وتبدأ في الرابعة عصر اليوم حتى الواحدة صباحاً.