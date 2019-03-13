مواعيد عمل معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان فعالية ثقافية ينتظرها المواطنون كل عام حيث من المقرر أن يفتتح وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، غدًا معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

مواعيد استقبال الزوار:

وتحمل الدورة الحالية اسم “الكتاب بوابة المستقبل” وتستمر بداية من غدًا الأربعاء ولمدة 10 أيام. ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

المشاركون في المعرض:

وتحل دولة البحرين الشقيقة على المعرض كضيف شرف حيث تشارك 10 جهات حكومية بحرينية في 13 فعالية ثقافية بالمعرض. وتشارك نحو 913 دار نشر وتوكيلاً وجهة حكومية وأهلية، و500 ألف عنوان، و1750 مشاركًا وعارضًا من 30 دولة عربية وأجنبية، كما من المقرر أن يشهد المعرض أكثر من 200 فعالية ثقافية.