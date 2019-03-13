إعلان مضلل عن مياه طازجة!

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فرض غرامة مالية على مصنع مياه نشر إعلانًا مضللًا للمستهلكين عن طازجية المياه ومصدرها. وشددت الهيئة على عدم وجود ما يسمى بـ”طازجية” المياه.

وعلق البعض على هذا الأمر بالمطالبة بإعلان اسم المصنع كما تفعل وزارة التجارة والاستثمار؛ لأن التشهير بهذه الشركة سيجعلها عبرة لغيرها ولا تضلل المواطنين والمقيمين.