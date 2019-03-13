“الخزنة السرية” .. تطبيق لحماية البيانات من المتطفلين

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يمثل انتهاك الخصوصية لهواتف المستخدمين إحدى المشاكل التي تواجههم يوميا سواء في العمل أو المنزل من قبل أشخاص آخرين يفتقرون إلى احترام هذا المبدأ عند استخدام هواتف تعود لأشخاص غيرهم، أو حتى من قبل الأطفال الذين يقضون بعض الوقت في الألعاب عبر أجهزة آبائهم الذكية التي تحوي معلومات خاصة أو معلومات متعلقة بالعمل، لحل هذه المشكلة وجعل هذه المعلومات في مأمن من قبل المتطفلين أو الأطفال، يأتي تطبيق Secret Safe Lock لتوفير مساحة خاصة بعيدة عن أنظار وأيدي المتطفلين.

ويأتي التطبيق ليوفر مساحة خاصة للمستخدمين لا يمكن الوصول إليها إلا عبر رمز الحماية أو عبر بصمة الإصبع أو الوجه، كما يوفر التطبيق قسما خاصا كمدير للملفات يساعد المستخدم على فتح الصور والملفات بكل سهولة مع كثير من مزايا التحكم تشمل عديدا من الإمكانات، ويوفر في الوقت ذاته حماية البيانات الخاصة كحماية بيانات الدخول لبعض المواقع، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور في عدة مواقع، كما يمكن حفظها داخل التطبيق حتى لا يتم نسيانها، إضافة إلى مزايا حفظ الصور والفيديو وحمايتها.

ويوفر التطبيق حماية مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمستخدم من الضياع، حيث يوفر خدمة سحابية يمكن من خلالها رفع أكثر من خمسة آلاف صورة أو مقطع فيديو، واسترجاعها لاحقا بكل سهولة.

يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية التقاط الصور خفية وبطريقة سرية بواسطة التطبيق، وميزة إنشاء ألبومات خاصة بالصور وتجميعها مع بعضها بعضا..، وعرض الصور ومقاطع الفيديو داخل التطبيق إضافة إلى معلومات البطاقات الائتمانية والحسابات المالية، كما يوفر التطبيق متصفحا مدمجا يتيح للمستخدم تصفح الإنترنت في وضع التصفح الآمن.

