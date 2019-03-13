تويتر يطلق تطبيقه الجديد لهذا السبب

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بات موقع التدوين القصير تويتر، يتيح للمستخدمين اختبار الميزات الجديدة قبل أن تصل إلى التطبيق الرئيسي الخاص بمنصته الإلكترونية للهواتف الذكية.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية..، فإن موقع التواصل الاجتماعي أعلن عن جولته الأولى من مستخدمي الاختبار الذين يمكنهم الآن الوصول إلى تطبيقه التجريبي “Twttr”.

التطبيق سيشهد طرح ميزات جديدة لتلقي تعليقات المستخدمين ومراجعتها، ثم يقرر ما إذا كانت جيدة بما يكفي لتقديمها إلى الجمهور على نطاق أوسع من عدمه.

وستركز الاختبارات الأولى على المحادثات وتشمل أدوات جديدة مثل فقاعات الدردشة والردود الملونة، حيث قالت الشركة في تغريدة “تطبيقنا النموذجي الأولي twttr، استقبل المجموعة الأولى من المشاركين اليوم”.

يُعد اسم “twttr” بمثابة نسخة غير متطابقة من الاسم الأصلي للشركة، وهو من اختراع تغريدة الرئيس التنفيذي الأولى جاك دورسي على التطبيق التجريبي الجديد، والتي تنص على ما يلي: “مجرد إعداد حساب twttr الخاص بي”.





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