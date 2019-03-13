هكذا احتفل جوجل بالذكرى الـ30 لانطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية

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احتفل موقع البحث الشهير جوجل، اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ30 لانطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية أو ما يعرف بشبكة “The Worl Wide Web – www”.

وحوَّل جوجل شعاره الرسمي “Google” إلى هيئة شاشة كمبيوتر تدور بداخلها الكرة الأرضية، وذلك تعبيراً عن الشبكة العنكبوتية التي تربط العالم كله بعضه ببعض حالياً.

يذكر أن الشبكة العنكبوتية العالمية هي كل ما يوجد على شبكة الإنترنت من محتويات مختلفة كصفحات الإنترنت، والفيديوهات، والصور معروضة بصيغة (HTML) ويمكن الوصول إليها من خلال متصفح الإنترنت المتوفر لدى المستخدم.

ويرمز لـ الشبكة العنكبوتية بالاختصار (WWW)، ويتمّ الدخول إلى هذه الشبكة من خلال بروتوكول اتصال يُعرف بـ (HTTP)

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وتمّ اختراع الشبكة العنكبوتية العالمية من قِبل (تيم بيرنرز لي Tim Berners-Lee) عام 1989 حيث كتب أول متصفح ويب في عام 1990 أثناء عمله في CERN بالقرب من جنيف في سويسرا.

وتم إصدار الويب خارج CERN في عام 1991 أولاً إلى مؤسسات البحث الأخرى التي بدأت في يناير 1991 وعامة الجمهور على الإنترنت في أغسطس 1991، وكانت شبكة الويب العالمية، أساسية لتطوير عصر المعلومات وهي مليارات الأدوات الأساسية التي يستخدمها الناس للتفاعل على شبكة الإنترنت.

والشبكة العنكبوتية العالمية هي أحد الطرق التي يتمّ من خلالها الاتصال بالإنترنت ومشاركة المعلومات عبره، منها، البريد الإلكتروني..، ونقل الملفات أو ما يُعرف بـ (FTP) وهو اختصار لـ (File Transfer Protocol).

أما شبكة الإنترنت هي عبارة عن عدد كبير وهائل من أجهزة الحواسيب المختلفة، والخوادم (Servers)، وأنواع أخرى من الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر الإنترنت من خلال عنوان مميز لكل جهاز.

