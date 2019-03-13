فيسبوك يعمل على أخطر اختراع في تاريخ البشرية

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تقوم شركة فيسبوك العالمية بتطوير تقنية قد تتيح قريبًا قراءة الأفكار وما يدور في العقل، وهو ما يوصف بأخطر اختراع في تاريخ البشرية.

وحسب تقرير لمجلة وايرد، فإن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، قد كشف بتفصيل كيف يبحث عملاق وادي السيليكون عن “واجهة بين العقل والحاسوب” في مقابلة مع الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد جوناثان زيترين.

وفي المستقبل القريب، سيسمح هذا النظام للمستخدمين بالتفاعل مع بيئات الواقع المعزز باستخدام عقولهم فقط، حيث من الممكن أن يتعامل الإنسان من خلال عقله مع الأجهزة المختلفة بلا لوحات مفاتيح أو شاشات تعمل باللمس أو إيماءات يدوية.

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المفهوم الاختباري الذي يتخيله زوكربيرغ سيسمح للمستخدمين بالتنقل في القوائم أو نقل الأشياء من صفحة إلكترونية إلى أخرى أو حتى كتابة الكلمات بعقولهم، دون أي نشاط جسدي مُلاحظ.

أوضحت وايرد أن المستخدمين سيرتدون جهازًا يشبه غطاء الاستحمام على رؤوسهم وهو قادر على التقاط تدفق الدم ونشاط الدماغ والأفكار..، بما يشكل بيانات يمكن قراءتها إلكترونيًا، ويمكن أيضًا تحويلها إلى أنشطة فعلية.

ويتم دعم هذه التكنولوجيا من خلال حقيقة أن الباحثين يمكنهم بالفعل اكتشاف ما إذا كان المستخدم يفكر في شيء معين بشكل خاص من خلال النظر في نشاطه العصبي.

ويزعم زوكربيرغ أن جهاز القراءة الذهنية سيجعل من السهل على البشر التفاعل مع التكنولوجيا، والتحكم بها بأقل مستوى من التفاعل الجسدي.

