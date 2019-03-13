بالصور.. الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل جائزة جازان للتفوق والإبداع

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، مساء الثلاثاء، حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الثالثة عشرة، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة؛ وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جيزان.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي كلمة أشاد فيها برعاية أمير منطقة جازان حفل الجائزة في عامها الحالي، منوهًا بدعمه ورعايته ومتابعته الحثيثة للجائزة.

وأشار النعمي إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 25 فائزًا وفائزة في فروع الجائزة التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، وفرع الأدباء والفرع الإعلامي وفرع التطوع وغيرها من فروع الجائزة الثمانية عشرة.

وأكد النعمي أن الجائزة تعد دافعًا ومحفزًا لحفظَة كتاب الله وسنة نبيه الكريم، والمتفوقين دراسيًّا ومهنيًّا، والباحثين علميًّا وأكاديميًّا، والمتميزين في الأداء الوظيفي والإعلامي والمبدعين أدبيًّا وفنيًّا مع تتويج الشخصية الثقافية المتفوقة على مستوى المنطقة.

بعد ذلك، ألقيت كلمة المكرمين التي ألقاها نيابةً عنهم الفائز بالجائزة في مجال الأداء الإعلامي المذيع بقناة العربية محمد بن إبراهيم الطميحي، الذي أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى أمير المنطقة إلى تطبيقه، معتبرًا الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع.

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وشدد الطميحي على أهمية القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي، وشمولها العديد من المجالات الحيوية، مثمنًا تميز الجائزة في العديد من الفروع، ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية، وحماية البيئة.

وبيَّن الطميحي أن التفوق في أي مجال والحصول على جائزته، لا يعني نهاية المطاف، بل هو بداية الطريق لمزيد من التفوق، ومواصلة العطاء والإبداع، مؤكدًا أهمية جائزة جازان للتفوق والإبداع في تشجيع التميز في الأداء، حاثًّا الفائزين على البذل والاجتهاد لما فيه خير وفائدة هذا الوطن العزيز.

عقب ذلك، ألقى الفائز بجائزة الإبداع الأدبي في مجال الشعر خليف بن غالب الشمري، قصيدة شعرية بالمناسبة.

وفي ختام الحفل كرَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الفائزين والفائزات بالجائزة، ورؤساء الجائزة في دورتها الحالية والداعمين لها، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والإبداع في حياتهم العلمية والعملية لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية التكريم في تشجيع الفائزين بالجائزة على مزيد من الإبداع والتنافس بين كافة أبناء المنطقة؛ للحصول على الجائزة في دوراتها القادمة، مشددًا على الدور المهم المنوط بالقائمين على الوسائل الإعلامية بمنطقة جازان، للتعريف بالمنطقة وما تزخر به من مقومات في المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية وغيرها من المجالات، والتوسع في فروع الجائزة، وفي نطاقها الجغرافي لتشمل جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي والعالم العربي عامةً.