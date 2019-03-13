المبتعثة السعودية تهاني المنيع تكشف كواليس مقطع المحكمة بأمريكا

أكدت المبتعثة السعودية تهاني المنيع، اليوم الثلاثاء، أنها لم تواجه أي عنصرية من المجتمع الأمريكي خلال سنوات دراستها هناك، تعليقًا على انتشار مقطع فيديو لها أمام قاضٍ أمريكي أعجب بسلوكها وإيجابيتها فقرر عدم توقيع غرامة مرورية عليها.

وقالت المنيع خلال استضافتها في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إنها كانت حريصة على نقل صورة إيجابية عن المجتمع السعودي، بحكم ما يسمعونه عنا هناك من أشياء سلبية.

وتابعت أن ردودها في مشهد المحاكمة لم يكن مخطط له، وأنها لم تتوقع سؤال القاضي لها عن حياتها ورضاها عن المدينة التي كانت تعيش بها خلال دراستها.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع أيضا أن يقرر القاضي إعفاءها من تسديد قيمة الغرامة، مؤكدة أنها شعرت بالعدل والتفهم والأريحية من قبل قاضي المحكمة.

Advertisements

وأضافت المنيع أنها أول مرة تدخل فيها قاعة محكمة خلال فترة بعثتها، وأنها لم تتوقع أيضًا الذهاب إلى المحكمة بسبب تراكم المخالفات المرورية، وكل ما توقعته هو اتصال هاتفي من أجل تسديد تلك المخالفات.

وأشارت المنيع إلى أن فيديو المحاكمة كان منذ أربعة شهور، وقبل عودتها إلى المملكة، وتمت إذاعة في إحدى القنوات الأمريكية وقام البعض بترجمته للعربية، موضحة أنها فوجئت بأن كثيرًا من السعوديين كانوا يتابعون تلك القناة التليفزيونية ويعرفون ذلك القاضي، مؤكدة أن ثقتها بالناس زادت، ومسؤوليتها نحو الوطن صارت أكبر بعد الشهرة التي تحققت لها.

وحاز مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المبتعثة تهاني المنيع داخل قاعة إحدى المحاكم الأمريكية على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بكثافة غير معهودة.

وقرر القاضي فرانك كابريو بعد محادثة مع المنيع عدم توقيع غرامة مخالفة مرورية ارتكبتها، مشيدًا بأخلاقها وروحها الإيجابية المتفائلة.