السعودية اليوم / "وحدة وطن" برنامج بمركز وراخ غداً



الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز وراخ بالباحة غداً, برنامج "وحدة وطن" .

ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 12 من شعبان القادم، العديد من البرامج الدعوية والثقافية، والاجتماعية والترفيهية والرياضية المتنوعة التي يستفيد منها فئة الشباب، مشتملاً على برامج في الأمن الفكري، ومحاربة الأفكار الضالة.

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10:49ت م

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