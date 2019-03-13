

الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

تنظم جمعية النحالين التعاونية بالباحة غداً, اللقاء الأول لمجلس الجمعيات التعاونية بالمنطقة, بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي, وذلك بفندق سويس انترناشيونال بلجرشي.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بالعمل التعاوني وآليات إنشاء الجمعيات التعاونية الجديدة, وفرص ومجالات العمل التعاوني بالمنطقة, إضافة إلى معالجة ما قد يطرأ من معوقات ومشاكل أمام سير الجمعيات القائمة.

// انتهى //

10:47ت م

0028





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية النحالين بالباحة تنظم غداً اللقاء الأول لمجلس الجمعيات التعاونية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.