السعودية اليوم / ماليزيا تعلق تشغيل طائرة بوينج (737 ماكس)



كوالالمبور 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

قررت هيئة الطيران المدني الماليزية اليوم، تعليق تشغيل طائرة بوينج (737 ماكس 8) من وإلى ماليزيا، وتعليق مرورها عبر البلاد على الفور، لحين صدور إشعار آخر، مؤكدة أنه لا يوجد أي تشغيل لهذه الطائرة من أية شركات الطيران الماليزية.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني، أحمد نزار ذو الفقار قوله، إن الهيئة اتخذت هذه الإجراءات عقب تكرار حادثة تحطم هذا النوع من الطائرة في أقل من 5 أشهر. وتنضم ماليزيا إلى دول أخرى مثل: سنغافورة، والصين، وإندونيسيا، وأستراليا، التي علقت تشغيل طائرة بوينج (737 ماكس 8)، بسبب حادثة تحطم الطائرة من الخطوط الجوية الإثيوبية (737 ماكس) في رحلتها إلى نيروبي من أديس أبابا، مما أسفر عن مقتل 157 راكبا وطاقمها، صباح الأحد الماضي. وفي أكتوبر الماضي أيضًا، أسفر تحطم طائرة بوينج (737 ماكس) من الخطوط الجوية الإندونيسية عن مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.

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10:41ت م

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