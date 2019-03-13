السعودية اليوم / مباحثات برلمانية سعودية هولندية في مجلس الشورى



الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

مما يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

10:40ت م

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الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ في مجلس الشورى بالرياض أمس، اجتماعاً مع سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في شتى المجالات.مما يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //10:40ت م0023

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