اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يهبط جراء ضعف طلبيات الآلات ومخاوف الانفصال البريطاني



طوكيو 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

أغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، إذ دفعت الطلبيات الضعيفة على الآلات، أسهم الشركات المصنعة والمصدرة لها للهبوط، فيما أقبل المستثمرون القلقون من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جني الأرباح.

وانخفض المؤشر نيكاي واحدًا بالمئة ليغلق عند 21290.24 نقطة، بعدما ارتفع 1.8% في اليوم السابق.

وهبطت طلبيات الآلات اليابانية في يناير بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، في ظل حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين، التي أضرت بالتجارة العالمية، وقلصت الطلب من قطاعي السيارات ومعدات الاتصالات في البلاد. ومن بين شركات صناعة معدات الرقائق، فقد سهم أدفانتست 2.3%، وطوكيو إلكترون 1.3%، وتي.دي.كيه كورب 3.5%، وهيتاشي 2.9%. ونزل سهما مازدا موتور وسوبارو 1.4% لكل منهما. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80% لينهي الجلسة عند 1592.07 نقطة.

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