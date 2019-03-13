

الخليل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا، فيما اقتحمت مخيم العروب شمالاً واعتقلت فلسطينيًا آخر، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت تلك القوات مواطنتين فلسطينيين من بلدة بني نعيم شرق الخليل، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

وفي نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

// انتهى //

10:32ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.