رابط الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين بالسجل المدني .. رابط المركز الوطني للقياس والتقويم...

رابط الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات من خلال رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط، كما يمكن الدخول لمركز قياس النتائج برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات، حيث من المقرر الإعلان عنها يوم غدٍ الخميس 3 يناير 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1440هـ، كما أن موقع قياس الإلكتروني يمكن من خلاله التسجيل في الاختبارات الورقية (المهنية، التعليمية، اللغوية) وذلك تبعً للمواعيد المحددة سلفاً من قبل المركز الوطني للقياس، كما تم إتاحة عبر Qiyas إمكانية التسجيل في قياس محوسب طوال العام، لذلك سيتضمن هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، أو تسجيل دخول قياس بالسجل المدني وكلمة المرور لمن لديهم حساب مُسبق في موقع قياس الإلكتروني، وذلك للإطلاع على نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات

رابط المركز الوطني للقياس والتقويم نتابع معكم درجة قياس برقم الهوية القدرات العامة، وذلك في الفترة الثانية ورقي، وذلك من خلال بوابة المركز الوطني قياس Qiyas 1440 التي نتابع من خلالها نتائج الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية، كما نرصد النتائج عن طريق الرابط الرسمي للموقع، ونتابع النتائج وكذلك موعد ظهورها، بعد أن أدى الجميع الإختبارات، حيث يعد موقع قياس من المواقع الرائدة في السعودية وهو من أشهر المراكز فى مجال القياس والتقويم بالوطن العربى ككل، الذى قام مجلس التعليم العالى بالسعودية بتقديم طلب لمجلس الوزراء للموافقة على إنشائه

فقد صرح على صفحته توقيع المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله المشاري وذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، والمركز تابع لهيئة تقويم التعليم، ومدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، فقد تم مذكرة تعاون، وذلك بمقر المركز بالرياض، وتهدف المذكرة هذه إلى إعداد اختبارات خاصة وذلك لبرنامج التسريع الأكاديمي، والذي من أهدافه إعفاء الطلبة المتقدمين من المتفوقين والموهوبين والمتميزين، والإعفاء يشمل من بعض مواد السنة التحضيرية خلال دراستهم في الجامعة .

شرح التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440

إعلان هام: لاختبارات المعلمين والقدرة المعرفية

نظراً للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في اختبار المعلمين والقدرة المعرفية فسيتم حصر التسجيل لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين أو أقل من (70) في اختبار القدرة المعرفية وسيتاح لاحقاً لبقية المتقدمين حسب المواعيد التالية:

إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 1440/1/15هـ

إتاحة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (70) في 1440/1/15هـ

إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 1440/1/21هـ

إتاحة اختبارات المعلمين والمعلمات والقدرة المعرفية لبقية المتقدمين في 1440/2/12هـ

من الجدير بالذكر أن معالي رئيس هيئة تقويم التعليم قد أشاد من خلال تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، وذلك بعد توقيع الاتفاقية بجامعة جدة، فقد أثنى على هذا المشروع، ويعتبر هذا المشروع هو أول مشروع على مستوى التعليم العالي بالمملكة السعودية، وقد تقدم بالشكر لمعالي وزير التعليم، وذلك على دعمه لإيجاد مسارات متعددة لرعاية الموهوبين والمميزين، وذلك تسريعهم للوصول إلى السوق من أجل خدمة وتنمية الوطن ، كما يعتبر هذا المشروع من المشروعات النوعية، ويقدر القدرات والكفاءات بشكل أسرع من النمط التقليدي.

رقم مركز قياس كفايات المعلمين qiyas sa وعنوان المركز

للتواصل المباشر مع مركز قياس من خلال الرابط التواصل مع مركز قياس وكذلك الجدول التالي:

الهاتف مركز المكالمات: 920033555 البريد الإلكتروني [email protected] موقع المركز المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغرب​ي – طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 الرمز البريدي 11537

رابط مركز قياس للنتائج المركز الوطني للقياس وأهم مشروعاته

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور السبتي قد أكد على أن هذا المشروع سيكون له آثار إيجابية عديدة وكبيرة مستقبلاً، وذلك في تسريع الوصول للكفاءات العلمية الموهوبة والمطلوبة في السوق العمل، وكذلك سيكون للمشروع أثر كبير في خدمة التنمية بالمملكة، كما سيؤدي المشروع إلى إمكانية استقبال عدد أكبر من الطلاب الموهوبين المقبولين، كما سيؤدي بالإضافة إلى ما سبق إلى تقليل التكاليف على الجامعة، وكذلك على ميزانية التعليم العالي، وأيضا سيكون لهذا المشروع آثار إيجابية متعددة، ومن المتوقع وجود مبادرات من جامعات أخرى تتبنى مشروعات مشابهة، وذلك لأهميته هذه النوعية من المشاريع، وهو متبع في كثير من الدول المتقدمة.

ومن الجدير بالذكر أيضا تصريح الدكتور عدنان بن سالم الحميدان مدير جامعة جدة المكلف، فق صرح: “أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في مجال التسريع الأكاديمي للسنة التحضيرية”، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن جامعة جدة منذ نشأتها وهي تستهدف فئة الطلبة الموهوبين وذلك في جميع المجالات وتحديداً في مجال العلوم والابتكار.

هذا وقد واعتمدت جامعة جدة على برنامج متميز يستهدف استقطاب ورعاية الموهوبين، وقد تم تعميم هذا البرنامج على وزارة التعليم،كما وتم اعتماده أيضاً، ويشتمل البرنامج على عدة مزايا خاصة بالموهوبين من أهمها:

التسريع الأكاديمي في السنة التحضيرية، حيث تلاقت الأفكار جامعة جدة وبين مركز “قياس”

التفاهم على نوعية الاختبارات وتسميتها باختبارات التسريع الأكاديمي للسنة التحضيرية،

Advertisements

الخضوع لعدة اختبارات في المواد العلمية الأساسية في المسار العلمي في السنة التحضيرية ( الكيمياء ، الفيزياء ، الأحياء ، الرياضيات ، الحاسب الآلي).

تقد الطالب لهذه الاختبارات التي سيقدمها مركز “قياس” اعتباراً من القبول القادم وموجهه الى المتفوقين, حيث إنه بمجرد أن يتجاوز الطالب جميع هذه المواد بواسطة اختبارات التسريع،

تجاوز الطالب الذي سيجتاز الاختبارات إلى السنة التحضيرية، ثم ينتقل مباشرة في الدراسة في الكلية التخصصية التي يختارها.

ومن الجدير بالذكر أن مركز “قياس” هو شريك أساسي وسيعد الاختبارات وينفذها.