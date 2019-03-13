شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على غالبية مناطق المملكة والان مع التفاصيل
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
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