السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
بدأت منتخبات البارالمبية السعودية «كرة طائرة من الجلوس، كرة الطاولة ، كرة الهدف» تحضيراتها للملتقى الدولي لرياضات ذوي الإعاقة المقرر بجدة خلال الفترة من 17 إلى 23 رجب الحالي بمشاركة عدد من الدول.
واستهلت المنتخبات الثلاثة استعداداتها بمعسكر في الرياض يمتد لمدة 7 أيام كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية في القاهرة لمدة 11 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر 29 لاعبا يستعدون لدولي رياضات الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.