29 لاعبا يستعدون لدولي رياضات الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت منتخبات البارالمبية السعودية «كرة طائرة من الجلوس، كرة الطاولة ، كرة الهدف» تحضيراتها للملتقى الدولي لرياضات ذوي الإعاقة المقرر بجدة خلال الفترة من 17 إلى 23 رجب الحالي بمشاركة عدد من الدول.

واستهلت المنتخبات الثلاثة استعداداتها بمعسكر في الرياض يمتد لمدة 7 أيام كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية في القاهرة لمدة 11 يوما.