غدا نهائيات تنس الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ينظم الاتحاد السعودي للتنس غدا في الرياض وجدة والدمام والأحساء المرحلة النهائية لبطولة الأندية الممتازة للشباب وبطولة البراعم المفتوحة الثانية لفئة 8، 10، 12 سنة للفردي والزوجي. وتجري نهائيات الشباب بمشاركة 10 أندية، هي: الهلال والمحيط والابتسام والدرع والفيصلي والخويلدية والقارة والبدائع والجيل، في الرياض على ملاعب معهد إعداد القادة.



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