أخضر الطائرة الشاطئية يشارك بآسيوية تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض تغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة الشاطئية إلى تايلاند للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 21 سنة المؤهلة لكأس العالم التي ستقام خلال الفترة من 14 - 19 مارس الحالي، حيث استعد المنتخب بمعسكر إعدادي في الدمام تخلله عدد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.



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