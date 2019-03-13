السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من رياح سطحية مثيرة للأتربة على محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظة جدة، الليث، خليص، الكامل، رابغ، مكة المكرمة، ويشمل الخط الواصل إلى جيزان.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

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09:46ت م

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