السعودية اليوم / وزير الخدمة المدنية يزور فرعي الوزارة في القصيم وحائل



الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

قام معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان مؤخراً، بزيارة تفقدية لفرعي الوزارة في منطقة القصيم وحائل، اطّلع خلالها على الخدمات المقدمة من قبلها للمستفيدين، ومدى كفاءتها وفاعليتها، وآليات تقديمها، ومستوى الأتمتة التقنية التي وصلت إليها، بما يخدم سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنية، كما باشر معاليه ومرافقوه التعرُّف عن كثب على بيئة العمل العامة واقعياً ومدى ملائمتها للأدوار الموكلة للوزارة في خدمة مستفيديها، واحتياجات منسوبيها لأداء أعمالهم على أكمل وجه.

واطلع معاليه خلال زيارته للفرعين على جميع تفاصيل الخدمات التي تقدمها الفروع لمستفيديها من الجهات الحكومية، فيما عقد معاليه لقائين مفتوحين مع منسوبي الفرعين، تمّ خلالهما التطرُّق إلى وجهات النظر المختلفة حول آليات العمل، وطرق تطويرها، وسبل تحديثها للأفضل وفق ما تفتضيه مهام الوزارة والدور الذي تلتزم به ضمن برامج الرؤية 2030، خصوصاً برنامج التحول الوطني.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تمتلكُ خطة مجدولة لزيارة جميع فروعها حول المملكة، وتفعيل أدوار الفروع ومنسوبيها، واطلاعهم على جميع المستجدات بوصفهم شريكاً أساسياً وفعالاً في مسيرة العمل العام للوزارة، وبما يوجد تناغماً واقعياً بين الفروع لتحقيق استراتيجيات وزارة الخدمة المدنية.

كما تسعى الوزارة إلى إحداث نوع من التشاركية التفاعلية بينها وبين فروعها ومنسوبيها في مناطق المملكة، ومن ذلك ما وجه به معالي وزير الخدمة المدنية بإقامة بعض اللقاءات التنفيذية في فروع الوزارة المختلفة في مناطق المملكة؛ لمناقشة أطروحات العمل ومستجداته، وذلك تقديراً من معاليه لأهمية فروع الوزارة وإيجابية التشارك المباشر مع منسوبيها في تنفيذ أدوار وزارة الخدمة المدنية ومهماتها التنفيذية في القطاع الوظيفي الحكومي، واستعراض ما يستجد حولها ومناقشته على أرض الواقع.

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