السعودية اليوم / تنبيه متقدم من "الأرصاد" من هطول أمطار رعدية على الباحة



الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأفاد التنبيه المتقدم أن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة الـ 8 من مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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09:19ت م

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