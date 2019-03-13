السعودية اليوم / نجاح عملية استئصال ورم نادر من وجه مريض بتخصصي الطائف



الطائف 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إجراء عمليه معقدة استمرت أكثر 12 ساعة لاستئصال ورم سرطاني نادر من الجانب الأيمن من الوجه وقاع الجمجمة لمريض.

وكان المريض يشكو من تورم في الجانب الأيمن للوجه على مدار شهر، مما استدعى ضرورة تنويمه وإجراء الفحوصات المخبرية والاشعاعية، إضافة إلى أخذ عينه من الورم الذي تبين أنه من الأورام سريعة النمو والانتشار.

وأجريت للمريض العملية, حيث تم - ولله الحمد - استئصال كامل الورم الذي بلغ وزنه 2 كيلو غرام وحجمه 15 سم × 15 سم، إضافة إلى إجراء عمليات ترميم معقدة للفك السفلي وأنسجة الوجه والرقبة بنقل أنسجة من جدار الصدر والأطراف السفلية.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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09:07ت م

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